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11:40 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежские гаишники поймали мужчину, перевозившего амфетамин на попутке

За незаконную перевозку наркотика мужчине теперь грозит до 10 лет колонии.

Источник: Новости Воронежа

На трассе М-4 «Дон» в Богучарском районе полицейские остановили «ЗаЗ-Шанс». Водитель вез в салоне пассажиров, которых нашел через популярную систему поиска попутчиков.

При проверке документов один из пассажиров заметно нервничал. Поэтому гаишники решили его досмотреть. В сумке 31-летнего жителя Архангельска нашли сверток с подозрительны м веществом. Его отправили на исследование.

«Экспертиза показала, что это 53,09 грамма амфетамина, что является крупным размером», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

За незаконную перевозку наркотика мужчине теперь грозит до 10 лет колонии.

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