Воронежские гаишники поймали мужчину, перевозившего амфетамин на попутке
За незаконную перевозку наркотика мужчине теперь грозит до 10 лет колонии.
За незаконную перевозку наркотика мужчине теперь грозит до 10 лет колонии.
На трассе М-4 «Дон» в Богучарском районе полицейские остановили «ЗаЗ-Шанс». Водитель вез в салоне пассажиров, которых нашел через популярную систему поиска попутчиков.
При проверке документов один из пассажиров заметно нервничал. Поэтому гаишники решили его досмотреть. В сумке 31-летнего жителя Архангельска нашли сверток с подозрительны м веществом. Его отправили на исследование.
«Экспертиза показала, что это 53,09 грамма амфетамина, что является крупным размером», — рассказали в
За незаконную перевозку наркотика мужчине теперь грозит до 10 лет колонии.