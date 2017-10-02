Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нападение на Бузову в Дубае попало на видео
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Массовая драка произошла в Одессе из-за Саакашвили
В стране ЕС пенсионный возраст для женщин снизили на 7 лет
Довели до ручкиПочему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
"Уберите ее!": Зрители недовольны поведением Меньшовой
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
СМИ сказали, куда Максакова уехала из Украины
Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье
Жильцам многоэтажек вернут общедомовое имущество
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
12Взрыв военных складов под Винницей
11:20 (мск), источник: АиФ Самара

Житель Тольятти, пропавший в лесу, найден мертвым

Пропавшего в лесу тольяттинца искали спасатели и волонтеры.

Как сообщает 63.ru, в субботу, 30 сентября, супружеская чета отправился в лес 17-го квартала Тольятти, чтобы отметить День туриста походом с палатками. Гуляя по лесу супруги заблудились.

66-летний мужчина отправился искать поляну для лагеря, а жену попросил подождать. Женщина просидела в лесу до утра, но муж так и не вернулся. Встревоженная женщина позвонила дочери, которая инициировала поиски отца.

Пропавшего мужчину искали спасатели и волонтеры. К сожалению, он был найден мёртвым. По словам дочери, мужчина скончался от сердечного приступа.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Пропавшие во Владимирской области грибники найдены мёртвыми
В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли 20 человек
Правительство Каталонии начало готовиться к отделению от Испании
ФСБ пресекла деятельность экстремистской группировки в Крыму
Что ждет Каталонию после референдума
Российские дипломаты покинули консульство в Сан-Франциско
Почему жители России страдают от хронического недосыпа
Как проходил референдум о независимости Каталонии (фото)
Спорт
«Барселона» и сборная Испании под угрозой из-за референдума Каталонский клуб провел воскресный домашний матч с «Лас-Пальмасом» без зрителей, а сборная Испании рискует остаться без чемпионата мира 2018 года
Авто
Власти готовят новый «налог» на шины Минпромторг предлагает повысить нормативы утилизации для ряда товаров и их упаковки до 100%
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь