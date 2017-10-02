Житель Тольятти, пропавший в лесу, найден мертвым
Пропавшего в лесу тольяттинца искали спасатели и волонтеры.
Пропавшего в лесу тольяттинца искали спасатели и волонтеры.
Как сообщает 63.ru, в субботу, 30 сентября, супружеская чета отправился в лес 17-го квартала Тольятти, чтобы отметить День туриста походом с палатками. Гуляя по лесу супруги заблудились.
66-летний мужчина отправился искать поляну для лагеря, а жену попросил подождать. Женщина просидела в лесу до утра, но муж так и не вернулся. Встревоженная женщина позвонила дочери, которая инициировала поиски отца.
Пропавшего мужчину искали спасатели и волонтеры. К сожалению, он был найден мёртвым. По словам дочери, мужчина скончался от сердечного приступа.