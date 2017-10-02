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10:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Парень с девушкой погибли в съехавшем в Ангару автомобиле

По факту произошедшего проводится проверка.

Парень с девушкой погибли, съехав на автомобиле с обрыва в Ангару в Куйбышевском районе Иркутска 30 сентября. Следственными органами проводится проверка по факту произошедшего. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Установлено, что молодые люди отдыхали на берегу Ангары.

«Девушка с парнем решили погреться в автомобиле, стоящем на краю обрыва. По словам свидетелей происшествия, в какой-то момент машину сняли с ручного тормоза, она покатилась под откос и упала в воду. Молодых людей спасти не удалось», — отметили в ведомстве.

Известно, что девушка и юноша из благополучных семей, на учете в ПДН не состояли. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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