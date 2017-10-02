Парень с девушкой погибли в съехавшем в Ангару автомобиле
По факту произошедшего проводится проверка.
По факту произошедшего проводится проверка.
Парень с девушкой погибли, съехав на автомобиле с обрыва в Ангару в Куйбышевском районе Иркутска 30 сентября. Следственными органами проводится проверка по факту произошедшего. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Установлено, что молодые люди отдыхали на берегу Ангары.
«Девушка с парнем решили погреться в автомобиле, стоящем на краю обрыва. По словам свидетелей происшествия, в
Известно, что девушка и юноша из благополучных семей, на учете в ПДН не состояли. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.