Жители 17 населённых пунктов Хабаровского края остаются без электричества

Источник: AP 2017

Энергетики Хабаровского края вернули электричество в большую часть домов, оставшихся без него в результате стихии в минувший уикенд. Специалисты утверждают, что к вечеру 2 октября все жители региона получат возможность пользоваться электроприборами.

В настоящее время на местах работают 18 единиц спецтехники и 52 работника, которые уже запустили основную линию. Однако ещё более полутора тысяч человек ждут, когда свет появится в их жилищах.

«Помимо, так скажем, центральных электролиний, существуют ещё муниципальные. Поэтому бывает, что наши специалисты восстановили участок, а электричество жители домов не получили. Это значит, что повреждены абонентские линии. Сотрудники обеих организаций работают параллельно», — сообщила сотрудник пресс-службы филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические Татьяна Михалицына.