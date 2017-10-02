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10:56 (мск), источник: PROUFU.ru

Стали известны подробности шокирующего убийства в Башкирии

Стали известны подробности шокирующего убийства, произошедшего на днях в Салавате.

Напомним, недавно там нашли сгоревший труп женщины в гаражном кооперативе. Как выяснилось, при жизни это была 59-летняя местная жительница. В минувший четверг она выпивала с 29-летним знакомым и 32-летней подругой в квартире по адресу Уфимская, 96. В ходе застолья у них произошел конфликт, в результате которого мужчина до смерти избил собутыльницу.

Сутки мужчина думал, как скрыть тело погибшей, и не придумал ничего лучше, чем сжечь его. Он завернул тело в ковер и оттащил гаражный массив, облил жидкостью для розжига костра и поджег. В этом ему помогала 32-летняя знакомая.

Подозреваемые задержаны и дали признательные показания.

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