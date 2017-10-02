Стали известны подробности шокирующего убийства в Башкирии

Напомним, недавно там нашли сгоревший труп женщины в гаражном кооперативе. Как выяснилось, при жизни это была 59-летняя местная жительница. В минувший четверг она выпивала с 29-летним знакомым и 32-летней подругой в квартире по адресу Уфимская, 96. В ходе застолья у них произошел конфликт, в результате которого мужчина до смерти избил собутыльницу.