Стали известны подробности шокирующего убийства в Башкирии
Стали известны подробности шокирующего убийства, произошедшего на днях в Салавате.
Стали известны подробности шокирующего убийства, произошедшего на днях в Салавате.
Напомним, недавно там нашли сгоревший труп женщины в гаражном кооперативе. Как выяснилось, при жизни это была 59-летняя местная жительница. В минувший четверг она выпивала с 29-летним знакомым и 32-летней подругой в квартире по адресу Уфимская, 96. В ходе застолья у них произошел конфликт, в результате которого мужчина до смерти избил собутыльницу.
Сутки мужчина думал, как скрыть тело погибшей, и не придумал ничего лучше, чем сжечь его. Он завернул тело в ковер и оттащил гаражный массив, облил жидкостью для розжига костра и поджег. В этом ему помогала 32-летняя знакомая.
Подозреваемые задержаны и дали признательные показания.