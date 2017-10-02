Раненная из ружья начальник воронежского отдела судебных приставов пришла в сознание

По данным собственного источника, пристав пережила длительную операцию в БСПМ. Как только состояние женщины стабилизировалось, её перевезли в областную больницу. Однако женщина по-прежнему находится в реанимации.

Медики отмечают, что в состоянии 31-летней пациентки наметилась положительная динамика, однако давать долгосрочные прогнозы пока рано. В любом случае, женщине предстоит длительная реабилитация.

Двойное убийство произошло утром среды, 27 сентября. Пенсионер взял ружьё и отправился к дому семьи сына на улицу Семёновская в микрорайоне Тепличный. Там он подкараулил 39-летнего сына и 37-летнюю невестку, и застрелил их в машине. У пары осталось двое детей-школьников. Расстреляв сына с невесткой, мужчина вернулся на улицу Рушникова, где поджёг дом, в котором он жил с бывшей женой и младшим сыном.