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11:16 (мск), источник: Вести - Воронеж

Раненная из ружья начальник воронежского отдела судебных приставов пришла в сознание

Медики перевели начальника отдела судебных приставов, в которую трижды выстрелил из ружья 63-летний Александр З., в областную больницу № 1 в пятницу, 29 сентября. По сведениям «Вести-Воронеж», 31-летняя женщина пришла в сознание.

По данным собственного источника, пристав пережила длительную операцию в БСПМ. Как только состояние женщины стабилизировалось, её перевезли в областную больницу. Однако женщина по-прежнему находится в реанимации.

Медики отмечают, что в состоянии 31-летней пациентки наметилась положительная динамика, однако давать долгосрочные прогнозы пока рано. В любом случае, женщине предстоит длительная реабилитация.

Двойное убийство произошло утром среды, 27 сентября. Пенсионер взял ружьё и отправился к дому семьи сына на улицу Семёновская в микрорайоне Тепличный. Там он подкараулил 39-летнего сына и 37-летнюю невестку, и застрелил их в машине. У пары осталось двое детей-школьников. Расстреляв сына с невесткой, мужчина вернулся на улицу Рушникова, где поджёг дом, в котором он жил с бывшей женой и младшим сыном.

Уехав из Тепличного, пенсионер отправился на улицу Домостроителей к зданию Советского районного отдела судебных приставов. Там он у выхода дождался 31-летнего пристава, по которой открыл стрельбу — выстрелил как минимум три раза. Женщину с тяжёлыми ранениями доставили в БСМП.

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