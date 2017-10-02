Мужчина убил знакомую в пьяной ссоре и выбросил тело в Днестр
К 20 годам тюрьмы приговорили мужчину, убившего женщину и сбросившего её тело в Днестр. Прокуроры намерены обжаловать вердикт. Они требовали для обвиняемого 30 лет заключения.
К 20 годам тюрьмы приговорили мужчину, убившего женщину и сбросившего её тело в Днестр. Прокуроры намерены обжаловать вердикт. Они требовали для обвиняемого 30 лет заключения.
Кроме того, они заявили, что преступник должен выплатить семье погибшей 100 тысяч леев в качестве морального ущерба. Напомним, убийство произошло в июне.
По данным следствия, мужчина и женщина вместе распивали алкоголь, затем между ними произошла ссора. Агрессор избил свою жертву, а затем задушил. Чтобы замести следы, он выбросил тело погибшей в реку.
Мужчина вину признал. Ранее он уже был судим, в том числе и за убийство.