В Совгавани осуждённый закопал для себя наркотик в колонии
Когда срок закончился, мужчина решил вернуться за гашишным маслом.
Когда срок закончился, мужчина решил вернуться за гашишным маслом.
Жителя Хабаровского края осудили за хранение наркотика на территории колонии. Мужчина рассчитывал, что будет отбывать там наказание, и закопал на территории гашишное масло, но в итоге оказался в другом исправительном учреждении, а через три года решил вернуться за своим припасом. Там его и поймали правоохранители.
В 2012 году злоумышленник ожидал приговора суда за совершённое им преступление. Нарушитель закона считал, что его могут приговорить к реальному лишению свободы, и собирался отбывать наказание в исправительной колонии № 5 в Советской Гавани. Он закопал на территории выводного коридора свёрток с наркотиком, который сам изготовил. Закладка пролежала в земле около трёх лет. Когда мужчина освободился из мест лишения свободы в 2015 году, то прибыл на территорию колонии в Совгавани, откуда выкопал закладку с гашишным маслом. После этого его задержали сотрудники учреждения.
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