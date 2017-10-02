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11:29 (мск), источник: Восток Медиа

В Совгавани осуждённый закопал для себя наркотик в колонии

Когда срок закончился, мужчина решил вернуться за гашишным маслом.

Жителя Хабаровского края осудили за хранение наркотика на территории колонии. Мужчина рассчитывал, что будет отбывать там наказание, и закопал на территории гашишное масло, но в итоге оказался в другом исправительном учреждении, а через три года решил вернуться за своим припасом. Там его и поймали правоохранители.

В 2012 году злоумышленник ожидал приговора суда за совершённое им преступление. Нарушитель закона считал, что его могут приговорить к реальному лишению свободы, и собирался отбывать наказание в исправительной колонии № 5 в Советской Гавани. Он закопал на территории выводного коридора свёрток с наркотиком, который сам изготовил. Закладка пролежала в земле около трёх лет. Когда мужчина освободился из мест лишения свободы в 2015 году, то прибыл на территорию колонии в Совгавани, откуда выкопал закладку с гашишным маслом. После этого его задержали сотрудники учреждения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, местный суд признал злоумышленника виновным в хранении наркотика в крупном размере на территории колонии. Мужчину приговорили к четырём годам и одному месяцу лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

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