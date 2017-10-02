Останки человека нашли в центре Хабаровска

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 2 октября, AmurMedia.

Костные останки обнаружили в минувшие выходные на Амурском бульваре в Хабаровске. В настоящее время следователи устанавливают личность найденного человека, а также причину его смерти, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.

Устрашающую находку нашли в Хабаровске предположительно во время общегородского субботника. На человеческие останки очевидцы наткнулись на Амурском бульваре, на участке, расположенном как раз напротив Центрального продовольственного рынка. Сейчас все подробности происшествия выясняют следователи.