Останки человека нашли в центре Хабаровска
Подробности происшествия выясняют следователи.
Подробности происшествия выясняют следователи.
Хабаровск, 2 октября, AmurMedia.
Костные останки обнаружили в минувшие выходные на Амурском бульваре в Хабаровске. В настоящее время следователи устанавливают личность найденного человека, а также причину его смерти, сообщили ИА AmurMedia в
Устрашающую находку нашли в Хабаровске предположительно во время общегородского субботника. На человеческие останки очевидцы наткнулись на Амурском бульваре, на участке, расположенном как раз напротив Центрального продовольственного рынка. Сейчас все подробности происшествия выясняют следователи.
— Да, действительно, в минувшие выходные в указанном районе были обнаружены костные останки человека. По данному факту следственными органами следственного комитета проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе личность человека, его пол, возраст, причина смерти, — сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Хабаровскому краю Илья Гудков.