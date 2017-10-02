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11:27 (мск), источник: AmurMedia.ru

Останки человека нашли в центре Хабаровска

Подробности происшествия выясняют следователи.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 2 октября, AmurMedia.

Костные останки обнаружили в минувшие выходные на Амурском бульваре в Хабаровске. В настоящее время следователи устанавливают личность найденного человека, а также причину его смерти, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.

Устрашающую находку нашли в Хабаровске предположительно во время общегородского субботника. На человеческие останки очевидцы наткнулись на Амурском бульваре, на участке, расположенном как раз напротив Центрального продовольственного рынка. Сейчас все подробности происшествия выясняют следователи.

— Да, действительно, в минувшие выходные в указанном районе были обнаружены костные останки человека. По данному факту следственными органами следственного комитета проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе личность человека, его пол, возраст, причина смерти, — сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Хабаровскому краю Илья Гудков.

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