Лесной пожар в Крыму: для тушения привлекли вертолет Ми-8

Источник: РИА "Новости"

По информации спасателей, площадь возгорания составляет около одного гектара. «Тушение осложняется порывами сильного ветра до 17 м/с, а также тем, что личному составу приходится работать и прокладывать рукавную линию на сложных труднопроходимых участках с горным рельефом местности», — говорится в сообщении.

В связи с этим руководство главка МЧС РФ по РК приняло решение привлечь авиацию МЧС России. В понедельник утром к месту ЧП вылетел Ми-8 МЧС России с водосливным устройством общим объемом 3,5 тонны воды.

Кроме того, с помощью инженерной техники проводится опашка территории для создания естественной преграды и недопущения распространения огня.