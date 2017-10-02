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11:22 (мск), источник: РИА Крым

Лесной пожар в Крыму: для тушения привлекли вертолет Ми-8

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости (Крым). Минувшей ночью на одном из склонов горы Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.

Источник: РИА "Новости"

По информации спасателей, площадь возгорания составляет около одного гектара. «Тушение осложняется порывами сильного ветра до 17 м/с, а также тем, что личному составу приходится работать и прокладывать рукавную линию на сложных труднопроходимых участках с горным рельефом местности», — говорится в сообщении.

В связи с этим руководство главка МЧС РФ по РК приняло решение привлечь авиацию МЧС России. В понедельник утром к месту ЧП вылетел Ми-8 МЧС России с водосливным устройством общим объемом 3,5 тонны воды.

Кроме того, с помощью инженерной техники проводится опашка территории для создания естественной преграды и недопущения распространения огня.

В данный момент в зоне ЧП работают 67 человек и 13 единиц техники.

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