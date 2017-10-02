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12:21 (мск), источник: Югополис

Краснодарские правоохранители установили виновников 2 эпизодов выезда свадебных кортежей на встречку

Все нарушители ПДД будут привлечены к ответственности.

Фотографии и видео грубого нарушения Правил дорожного движения участниками свадебных кортежей в Краснодаре разошлись по интернету. По этим фактам автоинспекторы начали проверки и активный поиск нарушителей.

Подробности «Югополису» сообщила инспектор отдела безопасности городского ГИБДД Ольга Запьянцева.

Первый инцидент произошел 23 сентября на улице Красных Партизан, в районе Ботанического сада. 9 автомобилей выехали на встречную полосу движения, не пропуская машину скорой помощи и создавая возможность аварий.

В настоящее время пятеро водителей-нарушителей установлены. Все они — жители Адыгеи. Они будут привлечены к ответственности по статье 12.15, ч.4 КоАП. Если их вина будет доказана, нарушителям грозит штраф до 5 тысяч рублей или лишение права управлять автомобилем на срок до 6 месяцев.

Второй эпизод произошел в минувшие выходные. 30 сентября 4 автомобиля из свадебного кортежа, на улице Зиповской, выехав на полосу встречного движения, вызвали пробку в районе Екатерининского загса.

Двоих нарушителей удалось установить — это жители станиц Тбилисской и Красноармейской. Они будут привлечены к административной ответственности по той же статье КоАП.

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