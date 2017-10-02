Краснодарские правоохранители установили виновников 2 эпизодов выезда свадебных кортежей на встречку
Все нарушители ПДД будут привлечены к ответственности.
Все нарушители ПДД будут привлечены к ответственности.
Фотографии и видео грубого нарушения Правил дорожного движения участниками свадебных кортежей в Краснодаре разошлись по интернету. По этим фактам автоинспекторы начали проверки и активный поиск нарушителей.
Подробности «Югополису» сообщила инспектор отдела безопасности городского ГИБДД Ольга Запьянцева.
Первый инцидент произошел 23 сентября на улице Красных Партизан, в районе Ботанического сада. 9 автомобилей выехали на встречную полосу движения, не пропуская машину скорой помощи и создавая возможность аварий.
В настоящее время пятеро
Второй эпизод произошел в минувшие выходные. 30 сентября 4 автомобиля из свадебного кортежа, на улице Зиповской, выехав на полосу встречного движения, вызвали пробку в районе Екатерининского загса.
Двоих нарушителей удалось установить — это жители станиц Тбилисской и Красноармейской. Они будут привлечены к административной ответственности по той же статье КоАП.