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12:29 (мск), источник: Volga News

Горпрокуратура: оба дела о растрате в МП «Благоустройство» продолжают расследовать

В прокуратуре Самары прокомментировали ход расследования двух уголовных дел о растрате в МП «Благоустройство».

Источник: РИА "Новости"

Напомним, 29 сентября появилась информация о том, что руководителю МП «Благоустройство» Алексею Власову предъявлено обвинение в растрате в крупном размере и он уже начал знакомиться с материалами уголовного дела.

Эти сведения подтвердил адвокат Власова Сергей Арзиани. Он же уточнил: речь идет о предполагаемом хищении 100 тыс. руб., которые были перечислены должностным лицам «Благоустройства» в качестве компенсаций за наложенные на них штрафы ГИБДД за ненадлежащее содержание дорог.

Что касается второго уголовного дела о растрате нескольких миллионов рублей, выплаченных за вывоз снега на частный полигон при имеющихся в распоряжении муниципалитета «своих» полигонах, то Сергей Арзиани отметил, что его клиента давно уже не допрашивали по этому делу и им ничего не известно о ходе расследования, так что, возможно, оно прекращено.

2 октября в прокуратуре Самары сообщили: процессуальные решения по обоим делам еще не приняты, расследование продолжается. Окончательное обвинительное заключение также не утверждено ни по одному из дел о растрате.

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