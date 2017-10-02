В Петербурге ликвидирована преступная группа, распространявшая наркотики в промышленных размерах
Девять участников группировки на данный момент задержаны.
Девять участников группировки на данный момент задержаны.
Подпольная наркоплантация насчитывала 50 горшков с кустами марихуаны, кроме этого правоохранители изъяли 12 килограммов разнообразных наркотиков и оружие. Среди задержанных — организатор, культиваторы растений и распространители наркотиков.
«В ходе
В ходе обыска, проведенного в Ленинградской области по месту культивации наркосодержащих растений, изъято свыше 50 горшков с растением марихуана, 800 граммов уже расфасованного наркотического средства, а также оборудование и удобрения, предназначенные для культивации.
Среди задержанных местные жители от 21 до 40 лет, причем самым молодым участником преступной группы является девушка, она находится под подпиской о невыезде. Остальные участники задержаны.
Возбуждены сразу несколько уголовных дел по статье «незаконные производство сбыт или пересылка наркотических средств», идет расследование.