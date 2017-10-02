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12:25 (мск), источник: РИА Новости

В Краснодаре после ДТП с автобусом в больнице остаются 12 человек

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. В краевой клинической больнице № 1 Краснодара на лечении остаются 12 человек, пострадавших в ДТП с автобусом, перевозившим паломников из Абхазии в Нижний Новгород, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

Источник: РИА Новости

«В краевой клинической больнице № 1 остаются 12 человек. Состояние пациентов стабильное. Их лечение продолжается», — отметил собеседник агентства.

Ранее в минздраве региона уточняли, что пострадавших после аварии с автобусом направили на лечение в НИИ-Краевая клиническая больница № 1 и в Центральную районную больницу Горячего Ключа.

Экскурсионный автобус, перевозивший паломников из Абхазии в Нижний Новгород, в ночь на 26 сентября столкнулся с припаркованным грузовиком на трассе М-4 «Дон» в Горячеключевском районе Кубани. В результате ДТП шесть человек погибли, еще 20 были госпитализированы. В связи с ДТП возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, причиной аварии могло стать то, что водитель автобуса уснул за рулем. По данным МВД, он погиб на месте.

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