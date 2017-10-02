В Краснодаре после ДТП с автобусом в больнице остаются 12 человек

Ранее в минздраве региона уточняли, что пострадавших после аварии с автобусом направили на лечение в НИИ-Краевая клиническая больница № 1 и в Центральную районную больницу Горячего Ключа.

Экскурсионный автобус, перевозивший паломников из Абхазии в Нижний Новгород, в ночь на 26 сентября столкнулся с припаркованным грузовиком на трассе М-4 «Дон» в Горячеключевском районе Кубани. В результате ДТП шесть человек погибли, еще 20 были госпитализированы. В связи с ДТП возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, причиной аварии могло стать то, что водитель автобуса уснул за рулем. По данным МВД, он погиб на месте.