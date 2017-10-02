Экс-директор УКВЗ отправился в колонию
На три года.
На три года.
Бывший директор
Бывший
Как сообщили в
Стоит отметить, что злоупотребления с собственностью завода — это лишь часть обвинений, предъявленных Павлу Абрамову. Бывший
По версии следствия, в 2009 году Абрамов и его зам Александр Болотников продавали «налево» трамвайные вагоны ниже их себестоимости. Деньги на завод не поступали, а оседали на счетах созданной Болотниковым и Абрамовым фирмы ООО «Торговый Дом УКВЗ» («ТД УКВЗ»), которая и реализовывала вагоны конечным потребителям, накручивая изрядную маржу.
Своими действиями, полагают следователи, они причинили предприятию ущерб свыше 650 миллионов рублей. Ожидается, что приговор по этому делу будет оглашен в ноябре.