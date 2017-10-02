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11:40 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Экс-директор УКВЗ отправился в колонию

На три года.

Бывший директор Усть-Катавского вагоностроительного завода имени С. М. Кирова (УКВЗ) Павел Абрамовов отправился в колонию общего режима на три года. Такое решение 2 октября вынес городской суд, передает «Уралинформбюро».

Бывший топ-менеджер признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Он нанес предприятию ущерб на сумму 15 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе Усть-Катавского горсуда, приговор вынесен по делу об отчуждении имущества организации. Абрамов, находясь на посту гендиректора УКВЗ, передал заводскую котельную в пользование коммерческой структуры. Объект перешел на баланс сторонней организации совершенно безвозмездно.

Стоит отметить, что злоупотребления с собственностью завода — это лишь часть обвинений, предъявленных Павлу Абрамову. Бывший топ-менеджер также проходит фигурантом по другому уголовному делу о масштабных махинациях, которое также рассматривается в Усть-Катавском суде уже больше года.

По версии следствия, в 2009 году Абрамов и его зам Александр Болотников продавали «налево» трамвайные вагоны ниже их себестоимости. Деньги на завод не поступали, а оседали на счетах созданной Болотниковым и Абрамовым фирмы ООО «Торговый Дом УКВЗ» («ТД УКВЗ»), которая и реализовывала вагоны конечным потребителям, накручивая изрядную маржу.

Своими действиями, полагают следователи, они причинили предприятию ущерб свыше 650 миллионов рублей. Ожидается, что приговор по этому делу будет оглашен в ноябре.

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