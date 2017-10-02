На Кубани две студентки фиктивно работали машинистками в психбольнице
В Кущевском районе направили в суд дело о мошенничестве с рабочими местами в больнице.
В Кущевском районе направили в суд дело о мошенничестве с рабочими местами в больнице.
По версии следствия, главврач Специализированной психиатрической больницы № 3 с начальником отдела кадров приняли на работу своих 19-летних дочерей на половину ставки на должности машинисток. С 2014 по 2015 год им выплачивали зарплату, при этом девушки не ходили на работу, потому что учились в
Фигурантами дела о мошенничестве стали 44-летний бывший главврач, 43-летний начальник отдела кадров учреждения и их дочери. Материалы направили в Кущевский районный суд для рассмотрения по существу.