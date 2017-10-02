На Кубани две студентки фиктивно работали машинистками в психбольнице

По версии следствия, главврач Специализированной психиатрической больницы № 3 с начальником отдела кадров приняли на работу своих 19-летних дочерей на половину ставки на должности машинисток. С 2014 по 2015 год им выплачивали зарплату, при этом девушки не ходили на работу, потому что учились в Ростове-на-Дону. Из-за действий главврача и руководителя отдела кадров бюджету причинен ущерб на сумму более 2,3 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.