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11:38 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани две студентки фиктивно работали машинистками в психбольнице

В Кущевском районе направили в суд дело о мошенничестве с рабочими местами в больнице.

Источник: ЮГА.ру

По версии следствия, главврач Специализированной психиатрической больницы № 3 с начальником отдела кадров приняли на работу своих 19-летних дочерей на половину ставки на должности машинисток. С 2014 по 2015 год им выплачивали зарплату, при этом девушки не ходили на работу, потому что учились в Ростове-на-Дону. Из-за действий главврача и руководителя отдела кадров бюджету причинен ущерб на сумму более 2,3 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фигурантами дела о мошенничестве стали 44-летний бывший главврач, 43-летний начальник отдела кадров учреждения и их дочери. Материалы направили в Кущевский районный суд для рассмотрения по существу.

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