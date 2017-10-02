Житель Дрогичина откопал во дворе боеприпасы времен войны

Случай произошел утром 1 октября. Около в 8.35 в дежурную часть позвонил местный житель 1966 года рождения и сообщил, что при проведении земляных работ на своем приусадебном участке откопал боеприпасы. Опасная находка включала три взрывателя к артиллеристским снарядам и 64 патрона различного калибра времен войны. До прибытия саперно-пиротехнической группы в/ч 5526 на территории был выставлен пост охраны из числа сотрудников РОВД. Впоследствии специалисты уничтожили снаряды.

В Беларуси с 2 по 6 октября проходит оперативно-профилактическое специальное комплексное мероприятие «Арсенал». Акция направлена на предупреждение и пресечение правонарушений в сфере оборота оружия. Сергей Дученко подчеркнул, что граждане, добровольно сдавшие огнестрельное оружие и боеприпасы, освобождаются от ответственности.