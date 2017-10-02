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11:44 (мск), источник: БЕЛТА

Житель Дрогичина откопал во дворе боеприпасы времен войны

2 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичине мужчина откопал во дворе боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Случай произошел утром 1 октября. Около в 8.35 в дежурную часть позвонил местный житель 1966 года рождения и сообщил, что при проведении земляных работ на своем приусадебном участке откопал боеприпасы. Опасная находка включала три взрывателя к артиллеристским снарядам и 64 патрона различного калибра времен войны. До прибытия саперно-пиротехнической группы в/ч 5526 на территории был выставлен пост охраны из числа сотрудников РОВД. Впоследствии специалисты уничтожили снаряды.

В Беларуси с 2 по 6 октября проходит оперативно-профилактическое специальное комплексное мероприятие «Арсенал». Акция направлена на предупреждение и пресечение правонарушений в сфере оборота оружия. Сергей Дученко подчеркнул, что граждане, добровольно сдавшие огнестрельное оружие и боеприпасы, освобождаются от ответственности.

В текущем году на территории Брестской области уже изъято 101 незарегистрированное оружие, более 5 тыс. боеприпасов различного калибра, в том числе 121 единицу граждане сдали добровольно.

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