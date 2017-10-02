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11:45 (мск), источник: БЕЛТА

Экс-сотрудница Гомельского облисполкома за взятки приговорена к 3 годам лишения свободы

2 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Гомеля вынес приговор экс-сотруднице главного управления юстиции Гомельского облисполкома за получение взяток, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист областного суда Ольга Барсукова.

Источник: БЕЛТА

Как сообщалось, с сентября 2015 по январь 2016 года, занимая должность замначальника управления принудительного исполнения — начальника отдела принудительного исполнения главного управления юстиции Гомельского облисполкома, женщина неоднократно получала материальные ценности от должностных лиц коммерческих и государственных структур. Как правило, передача взятки происходила в рабочем кабинете, в том числе в присутствии подчиненных судебных исполнителей. К женщине обращались с просьбами о временном снятии ареста с денежных средств предприятий, находящихся на расчетных счетах, оказании содействия по взысканию задолженности с других субъектов и др.

Обвиняемая признана виновной в получении взяток повторно, и на основании ч.ч.1,2 ст. 430 УК РБ ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима с конфискацией всего имущества. Также женщина на 5 лет лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций.

Приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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