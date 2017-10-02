В Петербурге эвакуировали торговый центр «Жемчужная Плаза»

Пока одни петербуржцы коротают утро в рекордных пробках, другие — мерзнут около торгового центра «Жемчужная Плаза». Посетителей и сотрудников эвакуировали около половины одиннадцатого утра.

— «Жемчужная Плаза» не успела начать работу, как уже прекратила, — пишут очевидцы в соцсети.

Подписчики группы «ДТП иЧП» предполагают, что это учебная тревога, на что местные сотрудники отвечают: «Вряд ли учебная. На учебную эвакуацию в прошлый раз полиция не приезжала».

Сегодня у ТЦ, действительно, и полиция, и пожарные, и «скорые».

— Мы тут мерзнем стоим, никого не пускают даже близко подойти, — рассказывает Алена Воробьева.

О причинах эвакуации торгового центра пока не сообщается.