В Петербурге эвакуировали торговый центр «Жемчужная Плаза»
Сотрудники и покупатели мерзнут на улице в ожидании окончания проверки.
Сотрудники и покупатели мерзнут на улице в ожидании окончания проверки.
Пока одни петербуржцы коротают утро в рекордных пробках, другие — мерзнут около торгового центра «Жемчужная Плаза». Посетителей и сотрудников эвакуировали около половины одиннадцатого утра.
— «Жемчужная Плаза» не успела начать работу, как уже прекратила, — пишут очевидцы в соцсети.
Подписчики группы «ДТП иЧП» предполагают, что это учебная тревога, на что местные сотрудники отвечают: «Вряд ли учебная. На учебную эвакуацию в прошлый раз полиция не приезжала».
Сегодня у ТЦ, действительно, и полиция, и пожарные, и «скорые».
— Мы тут мерзнем стоим, никого не пускают даже близко подойти, — рассказывает Алена Воробьева.
Сотрудники продолжают дожидаться момента, когда уже можно будет приступить к работе, редкие утренние посетители потихоньку расходятся.