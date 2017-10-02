В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли 20 человек, более 100 пострадали
ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Не менее 20 человек погибли и более ста пострадали при стрельбе в
ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Не менее 20 человек погибли и более ста пострадали при стрельбе в
Жертвами инцидента стали не менее двадцати человек, еще более ста пострадали, заявил шериф
Мужчина стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel по посетителям фестиваля
Полиция перекрыла ближайшие дороги, городской аэропорт