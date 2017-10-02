В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли 20 человек, более 100 пострадали

Жертвами инцидента стали не менее двадцати человек, еще более ста пострадали, заявил шериф Лас-Вегаса Джозеф Лобмардо. Полиция ликвидировала стрелка, им оказался местный житель. Его личность установлена, однако имя не называется в интересах следствия.