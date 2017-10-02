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11:50 (мск), источник: РИА Новости

В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли 20 человек, более 100 пострадали

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Не менее 20 человек погибли и более ста пострадали при стрельбе в Лас-Вегасе, заявил на транслировавшейся американскими телеканалами пресс-конференции шериф Лас-Вегаса Джозеф Лобмардо.

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Жертвами инцидента стали не менее двадцати человек, еще более ста пострадали, заявил шериф Лас-Вегаса Джозеф Лобмардо. Полиция ликвидировала стрелка, им оказался местный житель. Его личность установлена, однако имя не называется в интересах следствия.

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Мужчина стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel по посетителям фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.

Полиция перекрыла ближайшие дороги, городской аэропорт Мак-Карран временно приостановил работу.

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В Лас-Вегасе мужчина открыл стрельбу с балкона отеля
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10:27 (мск)© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Валерий Глеков
людей жалко очень И так ведь продолжается с завидной регулярностью В Штатах должен уже целый научный доклад с привлечением всех специалистов озвучен
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