В Перми мужчина получил ожоги при сушке ямы

Как рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю, 31-летний пермяк днём находился у себя в гараже. Он сушил яму при помощи газовой переносной плитки и газового баллона. Плитка и баллон находились яме. Спустя некоторое время мужчина заглянул в яму и увидел, что газовая плитка потухла. Он перекрыл газ, а потом снова зажёг газовую плитку. Когда он чиркнул спичкой, произошла вспышка. На мужчине загорелся рабочий костюм.