В Перми мужчина получил ожоги при сушке ямы
На нём загорелся рабочий костюм.
На нём загорелся рабочий костюм.
Житель Перми получил ожоги при сушке ямы. На нём загорелся рабочий костюм.
Как рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю, 31-летний пермяк днём находился у себя в гараже. Он сушил яму при помощи газовой переносной плитки и газового баллона. Плитка и баллон находились яме. Спустя некоторое время мужчина заглянул в яму и увидел, что газовая плитка потухла. Он перекрыл газ, а потом снова зажёг газовую плитку. Когда он чиркнул спичкой, произошла вспышка. На мужчине загорелся рабочий костюм.
Из ямы пермяк вышел сам. Он скинул с себя одежду и сбил пламя ногами. Мужчина убедился, что в яме нет огня, закрыл гараж и ушёл домой. Дома почувствовал сильную боль и вызвал врачей «скорой помощи». Оказалось, что он получил ожоги на площади 10% тела.