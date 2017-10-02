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12:19 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми мужчина получил ожоги при сушке ямы

На нём загорелся рабочий костюм.

Житель Перми получил ожоги при сушке ямы. На нём загорелся рабочий костюм.

Как рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю, 31-летний пермяк днём находился у себя в гараже. Он сушил яму при помощи газовой переносной плитки и газового баллона. Плитка и баллон находились яме. Спустя некоторое время мужчина заглянул в яму и увидел, что газовая плитка потухла. Он перекрыл газ, а потом снова зажёг газовую плитку. Когда он чиркнул спичкой, произошла вспышка. На мужчине загорелся рабочий костюм.

Из ямы пермяк вышел сам. Он скинул с себя одежду и сбил пламя ногами. Мужчина убедился, что в яме нет огня, закрыл гараж и ушёл домой. Дома почувствовал сильную боль и вызвал врачей «скорой помощи». Оказалось, что он получил ожоги на площади 10% тела.

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