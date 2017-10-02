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12:28 (мск), источник: Клопс.ru

В Храброво нашли почти сотню снарядов времён Второй мировой войны

В аэропорту Храброво обнаружили 97 снарядов времён Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии Калининградской области.

Сообщение о находке поступило в правоохранительные органы в воскресенье, 1 октября. Во время земляных работ на территории аэровокзала обнаружили снаряды от зенитной установки. На место происшествия выехали полицейские и взрывотехники ОМОН. Боеприпасы вывезли с территории аэропорта для утилизации.

В сентябре в пос. Поддубное обнаружили сразу 36 миномётных мин. Ранее в том же месяце грибник нашёл около двух десятков снарядов времён войны.

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