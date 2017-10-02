В Храброво нашли почти сотню снарядов времён Второй мировой войны

Сообщение о находке поступило в правоохранительные органы в воскресенье, 1 октября. Во время земляных работ на территории аэровокзала обнаружили снаряды от зенитной установки. На место происшествия выехали полицейские и взрывотехники ОМОН. Боеприпасы вывезли с территории аэропорта для утилизации.