В Храброво нашли почти сотню снарядов времён Второй мировой войны
В аэропорту Храброво обнаружили 97 снарядов времён Второй мировой войны. Об этом сообщает
В аэропорту Храброво обнаружили 97 снарядов времён Второй мировой войны. Об этом сообщает
Сообщение о находке поступило в правоохранительные органы в воскресенье, 1 октября. Во время земляных работ на территории аэровокзала обнаружили снаряды от зенитной установки. На место происшествия выехали полицейские и взрывотехники ОМОН. Боеприпасы вывезли с территории аэропорта для утилизации.
В сентябре в пос. Поддубное обнаружили сразу 36 миномётных мин. Ранее в том же месяце грибник нашёл около двух десятков снарядов времён войны.