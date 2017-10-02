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13:18 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Следком начал доследственную проверку из-за аварийной посадки самолета Ан-148 из Иркутска

Восточно-Сибирское СУ на транспорте СКР проводит доследственную проверку по факту вынужденной посадки самолета Ан-148 Талакан — Иркутск.

Источник: РИА "Новости"

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Напомним, внештатная ситуация, связанная с некорректной работой правого двигателя, возникла на борту воздушного судна Ан-148 после вылета из аэропорта Талакан в Иркутск 30 сентября. Экипаж произвел все необходимые действия, предписанные руководством по летной эксплуатации, после чего совершил благополучную посадку в аэропорту вылета. Для расследования причин авиационного инцидента Якутским Управлением Росавиации будет создана комиссия из числа специалистов Росавиации авиакомпании «Ангара». По результатам проверки будут сделаны соответствующие выводы.

На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 74 пассажира. Никто из них не пострадал. Пассажиры задержанного рейса были вывезены из аэропорта Талакан и доставлены в аэропорт Иркутск предоставленным резервным судном в этот же день.

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