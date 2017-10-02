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12:33 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области Нива врезалась в поезд

Водитель проигнорировал запрещающие сигналы.

Утром в воскресенье на регулируемом железнодорожном переезде 75 км перегона Чистоозерная — Шипицино Омского региона Нива столкнулась с поездом.

«Водитель Chevrolet Niva проигнорировал запрещающие сигналы световой и звуковой переездной сигнализации. Из-за чего врезался в локомотив» — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Не смотря на то, что машинист применил экстренное торможение, избежать столкновения не удалось. Инфраструктура не повредилась, поэтому движение поездов осталось в исправном состоянии. В результате ДТП никто не пострадал.

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