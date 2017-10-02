В Новосибирской области Нива врезалась в поезд
Водитель проигнорировал запрещающие сигналы.
Водитель проигнорировал запрещающие сигналы.
Утром в воскресенье на регулируемом железнодорожном переезде 75 км перегона Чистоозерная — Шипицино Омского региона Нива столкнулась с поездом.
«Водитель Chevrolet Niva проигнорировал запрещающие сигналы световой и звуковой переездной сигнализации.
Не смотря на то, что машинист применил экстренное торможение, избежать столкновения не удалось. Инфраструктура не повредилась, поэтому движение поездов осталось в исправном состоянии. В результате ДТП никто не пострадал.