В Новосибирской области Нива врезалась в поезд

Утром в воскресенье на регулируемом железнодорожном переезде 75 км перегона Чистоозерная — Шипицино Омского региона Нива столкнулась с поездом.

«Водитель Chevrolet Niva проигнорировал запрещающие сигналы световой и звуковой переездной сигнализации. Из-за чего врезался в локомотив» — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Не смотря на то, что машинист применил экстренное торможение, избежать столкновения не удалось. Инфраструктура не повредилась, поэтому движение поездов осталось в исправном состоянии. В результате ДТП никто не пострадал.