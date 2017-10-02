Подозреваемого в вымогательстве 3 млн рублей задержали в Сальском районе
49-летний житель Сальского района Ростовской области задержан по подозрению в вымогательстве 3 млн рублей.
49-летний житель Сальского района Ростовской области задержан по подозрению в вымогательстве 3 млн рублей.
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, житель Сальского района пригласил к себе домой мужчину, с которым у него возник конфликт на почве общего бизнеса, при помощи сообщников связал его и, угрожая расправой, потребовал 3 млн рублей.
Затем потерпевшего отпустили, договорившись с ним о месте и времени передачи денег.
При их получении подозреваемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, был задержан.
По месту жительства задержанного правоохранители изъяли муляжи взрывных устройств, с помощью которых тот угрожал потерпевшему.
В настоящее время в отношении жителя Сальского районе возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).