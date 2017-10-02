Подозреваемого в вымогательстве 3 млн рублей задержали в Сальском районе

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, житель Сальского района пригласил к себе домой мужчину, с которым у него возник конфликт на почве общего бизнеса, при помощи сообщников связал его и, угрожая расправой, потребовал 3 млн рублей.

Затем потерпевшего отпустили, договорившись с ним о месте и времени передачи денег.

При их получении подозреваемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, был задержан.

По месту жительства задержанного правоохранители изъяли муляжи взрывных устройств, с помощью которых тот угрожал потерпевшему.