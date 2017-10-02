Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ядерный крах без РФ: топливо США сыграло злую шутку с Украиной
Насколько хорошо вы разбираетесь в лекарствах: тест
В Польше вступил в силу закон о снижении пенсионного возраста
Поклонская ответила посмотревшему «Матильду» Говорухину
Киев назвал ответственных за пожар на складе боеприпасов
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Нападение на Бузову в Дубае попало на видео
Трамп назначил «тройку», чтобы карать Россию
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
СМИ: электромагнитные бомбы РФ превращают технику в металлолом
Зрители 1 канала просят снять с эфира Меньшову
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Названо имя расстрелявшего сослуживцев солдата
Фоторепортажи
10Стрельба в Лас-Вегасе
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
12:39 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Подозреваемого в вымогательстве 3 млн рублей задержали в Сальском районе

49-летний житель Сальского района Ростовской области задержан по подозрению в вымогательстве 3 млн рублей.

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, житель Сальского района пригласил к себе домой мужчину, с которым у него возник конфликт на почве общего бизнеса, при помощи сообщников связал его и, угрожая расправой, потребовал 3 млн рублей.

Затем потерпевшего отпустили, договорившись с ним о месте и времени передачи денег.

При их получении подозреваемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, был задержан.

По месту жительства задержанного правоохранители изъяли муляжи взрывных устройств, с помощью которых тот угрожал потерпевшему.

В настоящее время в отношении жителя Сальского районе возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Титул «Мистер Студенчество России-2017» завоевал акробат из Моздока
В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 20 человек
Каталония начала готовиться к отделению от Испании
ФСБ пресекла деятельность экстремистской группировки в Крыму
Что ждет Каталонию после референдума
Российские дипломаты покинули консульство в Сан-Франциско
Почему жители России страдают от хронического недосыпа
Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования циркадных ритмов
Спорт
РФПЛ: «Спартак» возродил игру, а «Зенит» — интригу Все топ-клубы, кроме «Спартака» и «Локомотива», потерпели фиаско в противостоянии с аутсайдерами
Авто
Власти готовят новый «налог» на шины Минпромторг предлагает повысить нормативы утилизации для ряда товаров и их упаковки до 100%
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала Вместе с Татьяной Лютаевой и Борисом Щербаковым актриса исполнила одну из главных ролей в многосерийной детективной мелодраме на канале «Россия 1»
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь