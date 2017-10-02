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15:09 (мск), источник: РИАЦ

Полицейским пришлось открыть огонь, чтобы остановить нарушителя правил дорожного движения

Лишенный водительских прав местный житель попытался уйти от погони. Преследование было организовано инспекторами отдела ГИБДД Алексеевского района.

Источник: РИАЦ

В 21.10 сотрудники Госавтоинспеции заподозрили водителя автомобиля «Лада Калина» в административном правонарушении и попытались остановить транспортное средство. Однако требования полицейских мужчина, находившийся за рулем машины, проигнорировал, попытавшись скрыться. При этом водитель грубо нарушил ПДД, чем создал угрозу для участников дорожного движения. Чтобы остановить хулигана, инспектор произвел два предупредительных выстрела в воздух.

Но и это не помогло: нарушитель продолжил движение. Задержали его только возле дома. Правоохранители установили, что 40-летний житель Алексеевского района лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлены административные протоколы по фактам невыполнения требования об остановке транспортного и управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления.

Служебная проверка установила: табельное оружие было применено на законных основаниях. Никто в результате ЧП не пострадал.

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