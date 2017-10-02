Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нападение на Бузову в Дубае попало на видео
Любовь к соленому объяснили научно
В Польше вступил в силу закон о снижении пенсионного возраста
Умерла актриса Наталия Журавлева
В Москве от полученных в Сирии ран умер полковник
Довели до ручкиПочему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
Нападение на Бузову в Дубае попало на видео
Трамп назначил «тройку», чтобы карать Россию
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
"Уберите ее!": Зрители недовольны поведением Меньшовой
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
СМИ сказали, куда Максакова уехала из Украины
Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Названы города РФ с самой доступной арендой жилья
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
10Стрельба в Лас-Вегасе
12:26 (мск), источник: БЕЛТА

ГАЗ наехал на лежащего на проезжей части мужчину в Стародорожском районе

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАЗ наехал на лежащего на проезжей части мужчину, сообщила БЕЛТА главный специалист управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области Вероника Барковская.

ДТП произошло сегодня около 4.30 по улице Ленина в агрогородке Щитковичи Стародорожского района. Водитель автомобиля ГАЗ совершил наезд на жителя деревни Заполье Брестской области. Первую медицинскую помощь пострадавшему оказывали специалисты Стародорожской ЦРБ, однако безрезультатно, пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Эксперт Госкомитета судебных экспертиз зафиксировал и изъял необходимых для установления обстоятельств ДТП следы и объекты. Будут назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы. Экспертам-криминалистам предстоит ответить на ряд вопросов, в том числе о том, имел ли водитель возможность предотвратить переезд пешехода.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Мужчина напал на Бузову во время концерта - видео
Тимати прокомментировал слухи о своем уходе со сцены
В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 20 человек
Каталония начала готовиться к отделению от Испании
ФСБ пресекла деятельность экстремистской группировки в Крыму
Что ждет Каталонию после референдума
Российские дипломаты покинули консульство в Сан-Франциско
Почему жители России страдают от хронического недосыпа
Как проходил референдум о независимости Каталонии (фото)
Спорт
«Барселона» и сборная Испании под угрозой из-за референдума Каталонский клуб провел воскресный домашний матч с «Лас-Пальмасом» без зрителей, а сборная Испании рискует остаться без чемпионата мира 2018 года
Авто
Власти готовят новый «налог» на шины Минпромторг предлагает повысить нормативы утилизации для ряда товаров и их упаковки до 100%
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
СМИ узнали о возможных проблемах со связью в Москве из-за "Моей улицы"
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Дмитрий Шепелев показал комнату 4-летнего сына Платона Телеведущий признался, что ему хотелось бы иметь второго ребенка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь