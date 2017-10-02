ГАЗ наехал на лежащего на проезжей части мужчину в Стародорожском районе

ДТП произошло сегодня около 4.30 по улице Ленина в агрогородке Щитковичи Стародорожского района. Водитель автомобиля ГАЗ совершил наезд на жителя деревни Заполье Брестской области. Первую медицинскую помощь пострадавшему оказывали специалисты Стародорожской ЦРБ, однако безрезультатно, пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Эксперт Госкомитета судебных экспертиз зафиксировал и изъял необходимых для установления обстоятельств ДТП следы и объекты. Будут назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы. Экспертам-криминалистам предстоит ответить на ряд вопросов, в том числе о том, имел ли водитель возможность предотвратить переезд пешехода.