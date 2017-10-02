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13:39 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе юный вор обокрал магазин мобильных телефонов

В столице был задержан 22-летний житель Кантемирского района, по подозрению в краже гаджетов стоимостью 18500 леев.

Источник: Actualitati.md

Как утверждают в полиции, молодому человеку удалось провернуть целую серию краж из двух специализированных магазинов мобильных телефонов.

Преступник задержан, а украденное будет возвращено владельцам. Преступнику грозит до 27 тысяч леев штрафа или до четырёх лет тюрьмы.

Полиция устанавливает причастность парня к схожим преступлениям.

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