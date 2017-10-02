В Кишиневе юный вор обокрал магазин мобильных телефонов
В столице был задержан 22-летний житель Кантемирского района, по подозрению в краже гаджетов стоимостью 18500 леев.
В столице был задержан 22-летний житель Кантемирского района, по подозрению в краже гаджетов стоимостью 18500 леев.
Как утверждают в полиции, молодому человеку удалось провернуть целую серию краж из двух специализированных магазинов мобильных телефонов.
Преступник задержан, а украденное будет возвращено владельцам. Преступнику грозит до 27 тысяч леев штрафа или до четырёх лет тюрьмы.
Полиция устанавливает причастность парня к схожим преступлениям.