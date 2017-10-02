Эвакуации административных зданий проходят по всему Нижнему Новгороду в связи с сообщениями о заложенных взрывных устройствах
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в УМВД РФ по Нижнему Новгороду, сообщения поступают с утра 2 октября.
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в УМВД РФ по Нижнему Новгороду, сообщения поступают с утра 2 октября.
Согласно информации, неустановленные личности с самого утра сообщают о взрывных устройствах в крупных административных зданиях города, включая районные администрации.
Для безопасности работников зданий, все они эвакуированы, а на места для проверки сообщений и оказания помощи в случае необходимости прибыли полицейские, спасатели, пожарные и машины «скорой помощи».
Полный перечень эвакуированных зданий в целях безопасности не разглашается.
Как сообщалось ранее, корпуса Нижегородского кремля эвакуированы