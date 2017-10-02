Пермячка осуждена за подделку больничных листов
Сотрудницу городской поликлиники признали виновной в подделке документов. При этом ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Сотрудницу городской поликлиники признали виновной в подделке документов. При этом ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
В Перми суд вынес приговор 29-летней сотруднице поликлиники, которая вносила ложные сведения в листы нетрудоспособности граждан о том, что они якобы находились на больничном.
Пермячка, ранее судимая за аналогичное преступление, получила 1,5 года ограничения свободы, пишет