В Калининграде судят администратора аттракциона, едва не погубившего семью с ребенком

Именно он был администратором развлекательного аттракциона «Вальс», установленного в Центральном парке, где 10 сентября 2016 года шестилетний мальчик и его отец на скорости выпали из кабины аттракциона.

Мальчик получил значительные травмы, но остался жив. Как и его отец. А мать ребенка, оставшись зажатой в разрушившейся кабинке, физически не пострадала. Экспертизы показали, что аттракцион находился в технически плохом состоянии — капитальный ремонт в специализированной организации и квалифицированное техническое обслуживание аттракциона в процессе эксплуатации не проводилось должным образом, кабинка имела трещины.

«Кроме того, к управлению аттракционом обвиняемый допустил оператора, не проведя у него проверку теоретических знаний и практических навыков управления аттракционом. Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении вину не признал», — сообщила ИА МедиаКалибр старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.