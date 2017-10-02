В Самаре пилот гидросамолета чуть не утопил швейцарца в Волге
В понедельник, 2 октября, в 10:08 на Волге напротив Ладьи произошел несчастный случай.
В понедельник, 2 октября, в 10:08 на Волге напротив Ладьи произошел несчастный случай.
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На место происшествия были направлены четыре спасателя на двух катерах. К счастью, пилот — 61-летний мужчина и его пассажир — 47-летний гражданин Швейцарии не пострадали. Полузатонувший самолёт, который принадлежит клубу «Аэроволга», отбуксировали на берег. В 10:50 спасательные работы были завершены.