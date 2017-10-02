Гендиректора маслоперерабатывающего завода в Ростовской области подозревают в невыплате 10 млн рублей зарплаты работникам

По версии следствия, гендиректор предприятия более двух месяцев не платил зарплату 120 работникам. Таким образом долг предприятия перед сотрудниками превысил 10 млн руб.

Имеющиеся средства предприятия он использовал для погашения кредиторской задолженности. Обвиняемый уже признал свою вину и возместил ущерб. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.