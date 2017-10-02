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15:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Гендиректора маслоперерабатывающего завода в Ростовской области подозревают в невыплате 10 млн рублей зарплаты работникам

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора маслоперерабатывающего завода, которого подозревают по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, гендиректор предприятия более двух месяцев не платил зарплату 120 работникам. Таким образом долг предприятия перед сотрудниками превысил 10 млн руб.

Имеющиеся средства предприятия он использовал для погашения кредиторской задолженности. Обвиняемый уже признал свою вину и возместил ущерб. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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