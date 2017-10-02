В Семилукском районе в реке Дон утонул ВАЗ

Автомобиль ВАЗ-2104 обнаружили в реке Дон в районе автомобильного моста в Семилуках в понедельник, 2 октября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил помощник главы администрации района по ГО и ЧС Сергей Казарцев. В «систему-112» позвонил очевидец.

— Мужчина проезжал мимо и увидел в реке недалеко от берега крышу легкового автомобиля белого цвета. Полицейские выехали на место происшествия, — рассказал Сергей Казарцев.

В салоне легковушки не было водителя и пассажиров. Автомобиль наполовину погрузился в воду.