Труп мужчины найден в водоеме Ангарска
Труп мужчины, которому на вид от 50 до 70 лет, обнаружен в районе протоки Кривая реки Ангара в городе нефтехимиков 30 сентября.
Труп мужчины, которому на вид от 50 до 70 лет, обнаружен в районе протоки Кривая реки Ангара в городе нефтехимиков 30 сентября.
Правоохранители устанавливают личность погибшего. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Около 15.00 в дежурную часть полиции поступил телефонный звонок от мужчины, который сообщил, что обнаружил тело неизвестного.
«Приметы погибшего — рост 174 см. Овальное лицо, прямой нос. Волос на голове нет. Несколько зубов отсутствует. Одежда отсутствует. На тыльной стороне правого локтевого сустава шрам округлой формы, предположительно, от ожога», — сообщили в
Тело направлено на экспертизу.
Граждан,