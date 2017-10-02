Труп мужчины найден в водоеме Ангарска

Правоохранители устанавливают личность погибшего. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Около 15.00 в дежурную часть полиции поступил телефонный звонок от мужчины, который сообщил, что обнаружил тело неизвестного.

«Приметы погибшего — рост 174 см. Овальное лицо, прямой нос. Волос на голове нет. Несколько зубов отсутствует. Одежда отсутствует. На тыльной стороне правого локтевого сустава шрам округлой формы, предположительно, от ожога», — сообщили в пресс-службе.

Тело направлено на экспертизу.