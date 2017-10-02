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15:00 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Труп мужчины найден в водоеме Ангарска

Труп мужчины, которому на вид от 50 до 70 лет, обнаружен в районе протоки Кривая реки Ангара в городе нефтехимиков 30 сентября.

Правоохранители устанавливают личность погибшего. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Около 15.00 в дежурную часть полиции поступил телефонный звонок от мужчины, который сообщил, что обнаружил тело неизвестного.

«Приметы погибшего — рост 174 см. Овальное лицо, прямой нос. Волос на голове нет. Несколько зубов отсутствует. Одежда отсутствует. На тыльной стороне правого локтевого сустава шрам округлой формы, предположительно, от ожога», — сообщили в пресс-службе.

Тело направлено на экспертизу.

Граждан, что-либо знающих о случившемся, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: 8 (3955) 53−05−15, ‎8 (3955)692−838, 8 (3952)21−68−88 либо 02.

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