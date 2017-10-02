В Нижнем Тагиле задержаны наркоторговцы-оптовики

В Нижнем Тагиле полицейские задержали двоих местных жителей, подозреваемых в оптовой продаже наркотиков. В общей сложности у них изъяли почти 900 граммов запрещенных синтетических веществ, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Одного из мужчин задержали с помощью сотрудников ДПС. Они, под видом проверки, остановили такси, в котором ехал подозреваемый. В присутствии понятых его досмотрели и обнаружили сверток. В нем находилось 350 граммов наркотика.

Фото: 66.мвд.рф.

На съемной квартире, где жил злоумышленник, полицейские нашли еще около 5 граммов и электронные весы.

При силовой поддержке ОМОН Росгвардии был задержан и второй «оптовик» — 22-летний уроженец Волчанска. При личном досмотре у него изъяли около 445 граммов синтетических наркотиков. В квартире же сыщики нашли еще 30 граммов «запрещенки», электронные весы и пустые пакеты. В закладках, которые задержанный успел спрятать до прихода оперативников, было обнаружено еще 40 граммов.