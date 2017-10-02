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13:38 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Прикамье расследуется уголовное дело о травмировании детей на батуте

ПЕРМЬ, 2 октября, ФедералПресс. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту травмирования детей на батуте в селе Елпачиха (Бардымский район), сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Летом 2017 в Бардымском районе организаторы устроили игры на надувном аттракционе — батуте. Он был установлен на площади «Эмже-буй» в селе Елпачиха. 18 июня 2017 года 8-летний мальчик и 12 июля 2017 года 7-летний мальчик во время игры на батуте упали и получили травмы предплечий, квалифицирующиеся как вред здоровью средней тяжести.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Начато следствие, идет установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

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