В Прикамье расследуется уголовное дело о травмировании детей на батуте
ПЕРМЬ, 2 октября, ФедералПресс. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту травмирования детей на батуте в селе Елпачиха (Бардымский район), сообщает
ПЕРМЬ, 2 октября, ФедералПресс. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту травмирования детей на батуте в селе Елпачиха (Бардымский район), сообщает
Летом 2017 в Бардымском районе организаторы устроили игры на надувном аттракционе — батуте. Он был установлен на площади «Эмже-буй» в селе Елпачиха. 18 июня 2017 года 8-летний мальчик и 12 июля 2017 года 7-летний мальчик во время игры на батуте упали и получили травмы предплечий, квалифицирующиеся как вред здоровью средней тяжести.
Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Начато следствие, идет установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.