В Промышленном районе Самары найдены тела трех человек, в том числе школьника
В воскресенье, 1 октября, около 16:00, в квартире на ул. Ставропольской в Самаре были обнаружены трупы семьи из трех человек.
В воскресенье, 1 октября, около 16:00, в квартире на ул. Ставропольской в Самаре были обнаружены трупы семьи из трех человек.
По данным источника в правоохранительных органах, основная версия произошедшего — несчастный случай. Предположительно, родители и их семилетний ребенок отравились угарным газом
Сейчас ведется проверка по факту гибели семьи, уголовное дело не возбуждено.