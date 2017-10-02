В Промышленном районе Самары найдены тела трех человек, в том числе школьника

В Промышленном районе Самары найдены тела трех человек, в том числе школьника

В воскресенье, 1 октября, около 16:00, в квартире на ул. Ставропольской в Самаре были обнаружены трупы семьи из трех человек.