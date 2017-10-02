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15:45 (мск), источник: Volga News

В Промышленном районе Самары найдены тела трех человек, в том числе школьника

В воскресенье, 1 октября, около 16:00, в квартире на ул. Ставропольской в Самаре были обнаружены трупы семьи из трех человек.

По данным источника в правоохранительных органах, основная версия произошедшего — несчастный случай. Предположительно, родители и их семилетний ребенок отравились угарным газом из-за газовой колонки.

Сейчас ведется проверка по факту гибели семьи, уголовное дело не возбуждено.

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