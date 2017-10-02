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13:23 (мск), источник: ТАСС

Судебный процесс над подростком из России начался в столице Норвегии

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Судебный процесс по делу 17-летнего россиянина, который в апреле был задержан в центре Осло со взрывным устройством, начался в понедельник в Окружном суде норвежской столицы. Об этом сообщила газета «Афтенпостен».

Источник: Reuters
На заседании подсудимый заявил, что «не виновен» в совершении вменяемого ему преступления. Рассмотрение дела продлится до 13 октября, в суде сообщили, что заслушают подростка и его адвоката за закрытыми дверями, без присутствия прессы, как того и требовала защита.

Это объяснили особой процедурой, которая может быть применена к обвиняемому, поскольку ему еще нет 18 лет и у него есть особые права согласно Конвенции ООН о правах ребенка. Его имя и фамилия также не разглашаются.

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Со времени задержания в апреле россиянин находился под стражей, ему несколько раз продлевали арест, а в июле Апелляционный суд отказал ему в освобождении.

Гражданин РФ был задержан в норвежской столице вечером 8 апреля. При себе у него был подозрительный предмет, который полиция и спецслужбы считают маломощным взрывным устройством, состоявшим из баллончика с газом для зажигалок и поражающих частиц (гвоздей или проволоки). Саперы осуществили контролируемый подрыв предмета, предварительно оцепив часть центрального района Грёнланн.

Против подростка были выдвинуты обвинения по статье 142 «Незаконное обращение с опасными веществами» Уголовного кодекса Норвегии, которая является частью недавно принятого в стране антитеррористического законодательства и предусматривает наказание в виде заключения до 15 лет.

Однако, как позже сообщили норвежские СМИ, в августе эту статью поменяли на другую — статью 191 б «Хранение оружия с намерением совершить серьезное уголовно наказуемое деяние», по которой срок заключения может составить 10 лет. Причиной изменения статьи было то, что бомба, собранная подростком, оказалась не настолько опасной, как изначально предполагала полиция.
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Как ранее сообщили в Полицейской службе безопасности, молодой человек проживает в Норвегии с 2010 года, куда вместе с родителями прибыл из РФ как беженец и впоследствии получил постоянный вид на жительство. По данным СМИ, он мог придерживаться радикальных взглядов и симпатизировать исламистам.

Как пишет газета «Афтенпостен», несколько лет назад подросток поддерживал знакомство с двумя проживавшими в Норвегии выходцами из Чечни, которые примкнули к экстремистским группировкам в Сирии. По словам прежнего адвоката арестованного, с тех пор юноша пересмотрел свои воззрения и сейчас отвергает идеологию радикальных исламистов.
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