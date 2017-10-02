В Сочи расстреляли памятник Высоцкому

По словам местных жителей, в ночь на 2 октября на статуе появились свежие следы от пуль.

«Поляна Высоцкого, где произошло ЧП, святое место для каждого человека. Я уверена, что так могли поступить только люди, совершенно незнакомые с творчеством поэта. Конечно, в Сочи найдётся немало энтузиастов, влюблённых в песни Высоцкого, которые восстановят скульптуру», — прокомментировала порталу Юга.ру руководитель Сочинского клуба авторской песни Наталья Клименко.

По мнению основателя клуба Влада Фунтякова, главная причина покушений на памятник в том, что он никому не принадлежит, установлен в лесу и по сути брошен на произвол судьбы.

«Пока статуя не перестанет быть бесхозной, вандалы будут на неё покушаться. На поляне Высоцкого всегда грязно — кругом мусор, бутылки. Клуб авторской песни часто проводит здесь субботники, но это не решает проблемы», — заявил Фунтяков порталу Юга.

Как сообщали Юга.ру, в июле 2013 года в Сочи вандалы уже повреждали этот памятник Высоцкому. Они откололи фрагменты постамента, разломали гитару, а также отбили у скульптуры правую кисть руки и сломали пальцы на левой руке.