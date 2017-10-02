Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Русские МиГ-41 и «Шторм» ставят крест на президентстве Трампа
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Петиция против музея Гуггенхайма собрала свыше 600 тыс. подписей
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
СМИ сообщили о гибели пограничника в результате боя под Курском
Довели до ручкиПочему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
«Русские бегут из Сирии» запад считает: ИГ сорвали планы Москвы
Америка обходит Россию на гиперзвуке
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
СМИ: эксперты заявили, что доклад ООН по Крыму — фальсификация
Белье для женщин-военных ВСУ рассмешило Сеть – СМИ
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
49-летняя Джулия Робертс в мини-шортах снялась для глянца (фото)
Дочь Алена Делона рассказала о его состоянии – СМИ
СМИ: Брежнева вышла на свадьбу в прозрачном платье
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
17:26 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи расстреляли памятник Высоцкому

В Сочи повредили памятник известному композитору и актеру Владимиру Высоцкому.

По словам местных жителей, в ночь на 2 октября на статуе появились свежие следы от пуль.

«Поляна Высоцкого, где произошло ЧП, святое место для каждого человека. Я уверена, что так могли поступить только люди, совершенно незнакомые с творчеством поэта. Конечно, в Сочи найдётся немало энтузиастов, влюблённых в песни Высоцкого, которые восстановят скульптуру», — прокомментировала порталу Юга.ру руководитель Сочинского клуба авторской песни Наталья Клименко.

По мнению основателя клуба Влада Фунтякова, главная причина покушений на памятник в том, что он никому не принадлежит, установлен в лесу и по сути брошен на произвол судьбы.

«Пока статуя не перестанет быть бесхозной, вандалы будут на неё покушаться. На поляне Высоцкого всегда грязно — кругом мусор, бутылки. Клуб авторской песни часто проводит здесь субботники, но это не решает проблемы», — заявил Фунтяков порталу Юга.

Как сообщали Юга.ру, в июле 2013 года в Сочи вандалы уже повреждали этот памятник Высоцкому. Они откололи фрагменты постамента, разломали гитару, а также отбили у скульптуры правую кисть руки и сломали пальцы на левой руке.

Памятник Высоцкому в Сочи открыли в ноябре 2011 года у подножья горы Ахун. Он представляет собой копию бронзовой фигуры артиста, установленной в парке у концертного зала «Фестивальный».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Власти Крыма предупредили о мошенниках, взимающих курортный сбор
Стрельба в Лас-Вегасе: что известно на данный момент
Еврокомиссия прокомментировала референдум в Каталонии
На границе с Украиной убит российский пограничник
ЦБ планирует объединить Бинбанк и «Открытие»
Российские дипломаты покинули консульство в Сан-Франциско
Эксперты рекомендовали лишить Мединского степени доктора наук
Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования циркадных ритмов
Спорт
РФПЛ: «Спартак» возродил игру, а «Зенит» — интригу Все топ-клубы, кроме «Спартака» и «Локомотива», потерпели фиаско в противостоянии с аутсайдерами
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино Кинодебют звезды «Дома 2» состоялся в новой комедии Сарика Андреасяна — киноальманахе про свадьбы «Счастья! Здоровья!»
Недвижимость
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Публичные слушания по проектам реновации пройдут в 2018 году
В России возродят открытые рынки
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь