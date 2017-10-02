В Сызрани автомобиль «нырнул» в огромную яму на дороге

По предварительным данным, водитель легковушки — житель одного из сел — не заметил ограждения и на полной скорости «нырнул» в котлован, который был заполнен водой. К счастью, водитель не пострадал. Что касается автомобиля, то спустя некоторое время его достали с помощью эвакуатора, пишет «Маленькая Сызрань».