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16:44 (мск), источник: Pro Город Самара

В Сызрани автомобиль «нырнул» в огромную яму на дороге

В понедельник утром, 2 октября, в Сызрани произошло типичное для Самары ДТП. Там на улице Дизельной в яму, оставленную после ремонта водовода, провалилась «Приора».

По предварительным данным, водитель легковушки — житель одного из сел — не заметил ограждения и на полной скорости «нырнул» в котлован, который был заполнен водой. К счастью, водитель не пострадал. Что касается автомобиля, то спустя некоторое время его достали с помощью эвакуатора, пишет «Маленькая Сызрань».

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