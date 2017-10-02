Свердловская ГИБДД назвала причину ДТП с микроавтобусом
Виноваты заморозки.
Виноваты заморозки.
Авария на трассе Екатеринбург — Тюмень, в которой пострадали пассажиры микроавтобуса, произошла
Водитель Great Wall пояснил, что ехал с разрешенной скоростью, но потерял управление на скользкой дороге. В столкновении «китайца» и микроавтобуса Mercedes пострадали четыре человека, один из них госпитализирован с переломом ребра.
В отделении пропаганды свердловской ГИБДД пояснили, что пассажиры во время столкновения попадали со своих кресел, так их места не были оборудованы ремнями безопасности. Стоит отметить, что все пассажиры микроавтобуса — жители Богдановича. Утром они ехали на работу в одну из екатеринбургских фирм.