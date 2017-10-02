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13:40 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловская ГИБДД назвала причину ДТП с микроавтобусом

Виноваты заморозки.

Авария на трассе Екатеринбург — Тюмень, в которой пострадали пассажиры микроавтобуса, произошла из-за утреннего гололеда. Об этом инспекторам ДПС сообщили оба участника аварии, передает «Уралинформбюро».

Водитель Great Wall пояснил, что ехал с разрешенной скоростью, но потерял управление на скользкой дороге. В столкновении «китайца» и микроавтобуса Mercedes пострадали четыре человека, один из них госпитализирован с переломом ребра.

В отделении пропаганды свердловской ГИБДД пояснили, что пассажиры во время столкновения попадали со своих кресел, так их места не были оборудованы ремнями безопасности. Стоит отметить, что все пассажиры микроавтобуса — жители Богдановича. Утром они ехали на работу в одну из екатеринбургских фирм.

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