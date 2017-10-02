Свердловская ГИБДД назвала причину ДТП с микроавтобусом

Авария на трассе Екатеринбург — Тюмень, в которой пострадали пассажиры микроавтобуса, произошла из-за утреннего гололеда. Об этом инспекторам ДПС сообщили оба участника аварии, передает «Уралинформбюро».

Водитель Great Wall пояснил, что ехал с разрешенной скоростью, но потерял управление на скользкой дороге. В столкновении «китайца» и микроавтобуса Mercedes пострадали четыре человека, один из них госпитализирован с переломом ребра.