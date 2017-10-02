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13:53 (мск), источник: ИА Татар-информ

Вахитовский суд Казани продлил домашний арест Хайдару Халиуллину

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Вахитовский суд Казани продлил домашний арест главе Ассоциации малого и среднего бизнеса Хайдару Халиуллину до 4 января 2018 года, сообщает пресс-секретарь Вахитовского районного суда Казани Татьяна Салова.

Напомним, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», президент Ассоциации малого и среднего бизнеса был задержан 12 апреля в рамках расследования уголовного дела о хищениях средств по одной из республиканских программ поддержки предпринимательства.

14 апреля мужчина был арестован до 12 июня. А 25 апреля Верховный суд РТ удовлетворил апелляцию в отношении 62-летнего Хайдара Халиуллина, изменив меру пресечения на домашний арест.

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