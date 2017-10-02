Вахитовский суд Казани продлил домашний арест Хайдару Халиуллину
(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Вахитовский суд Казани продлил домашний арест главе Ассоциации малого и среднего бизнеса Хайдару Халиуллину до 4 января 2018 года, сообщает
(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Вахитовский суд Казани продлил домашний арест главе Ассоциации малого и среднего бизнеса Хайдару Халиуллину до 4 января 2018 года, сообщает
Напомним, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», президент Ассоциации малого и среднего бизнеса был задержан 12 апреля в рамках расследования уголовного дела о хищениях средств по одной из республиканских программ поддержки предпринимательства.
14 апреля мужчина был арестован до 12 июня. А 25 апреля Верховный суд РТ удовлетворил апелляцию в отношении 62-летнего Хайдара Халиуллина, изменив меру пресечения на домашний арест.