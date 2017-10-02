Более пятидесяти человек погибли при стрельбе в Лас-Вегасе
ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. В американском
ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. В американском
В результате стрельбы погибли более пятидесяти человек, свыше двухсот пострадали. Полиция ликвидировала преступника, им оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок. Мужчина стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel по посетителям фестиваля
Сейчас полиция ищет знакомую злоумышленника. По словам шерифа Джозефа Ломбардо, имя девушки — Мэри Лу Дэнли (Mary Lou Denley), она путешествовала вместе с подозреваемым.
Также в розыск объявлены два автомобиля — внедорожник Hyundai Tucson и минивэн Chrysler Pacifica Touring.
После инцидента городской аэропорт
В российском посольстве в США заявили, что не располагают данными о соотечественниках, которые могли бы пострадать в результате стрельбы. В Ростуризме рассказали, что в