Более пятидесяти человек погибли при стрельбе в Лас-Вегасе

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В результате стрельбы погибли более пятидесяти человек, свыше двухсот пострадали. Полиция ликвидировала преступника, им оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок. Мужчина стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel по посетителям фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.

Сейчас полиция ищет знакомую злоумышленника. По словам шерифа Джозефа Ломбардо, имя девушки — Мэри Лу Дэнли (Mary Lou Denley), она путешествовала вместе с подозреваемым.

Также в розыск объявлены два автомобиля — внедорожник Hyundai Tucson и минивэн Chrysler Pacifica Touring.

После инцидента городской аэропорт Мак-Карран временно приостановил работу.

В российском посольстве в США заявили, что не располагают данными о соотечественниках, которые могли бы пострадать в результате стрельбы. В Ростуризме рассказали, что в Лас-Вегасе сейчас находятся около пятидесяти российских туристов.