В деле об убийстве и расчленении женщины в Краснодаре появился третий фигурант

«Я представляю интересы лучшего друга Дмитрия Бакшеева (главного подозреваемого по делу — ИФ), которого также подозревают в соучастии в преступлении», — сказал адвокат.

Аванесян уточнил, что третий фигурант в настоящее время задержан и помещен под арест на 15 суток за административное нарушение.

Ранее сообщалось, что в сентябре на территории Краснодарского летного училища были найдены расчлененные останки 35-летней уроженки Кировской области. По подозрению в убийстве арестованы два человека — Д. Бакшеев 1982 года рождения и его жена Н. Бакшеева 1975 года рождения.

По данным следствия, в один из дней супруги распивали со своей знакомой спиртные напитки. Из-за возникшего конфликта Бакшеев убил и расчленил женщину, а после сфотографировал себя, позируя с фрагментами тела. Телефон с фотографиями случайно обнаружили на улице дорожные рабочие и передали его в полицию.

По месту жительства подозреваемых, в общежитии военного авиаучилища, следователи обнаружили фрагменты человеческого тела в солевом растворе, на кухне изъяты замороженные мясные части неизвестного происхождения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемых проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Однако следствие пока не располагает данными, что задержанные по подозрению в убийстве и расчленении женщины в Краснодаре являются серийными убийцами-каннибалами.