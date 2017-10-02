«День жестянщика» в Челябинске
Аварии, случившиеся в южноуральской столице после снежных выходных.
Аварии, случившиеся в южноуральской столице после снежных выходных.
За прошедшие трое суток в Челябинске зарегистрировано 260 ДТП, в которых один человек погиб и 22 травмированы, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в
29 сентября в начале девятого вечера на перекрестке улиц Худякова — Лесопарковая 23, 20-летний водитель автомобиля BMW Х3 сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм пострадавшая скончалась.
30 сентября около восьми вечера на улице Челябинская у дома № 9 ВАЗ 21102 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 15-летнюю девушку. С травмами пострадавшая была госпитализирована.
1 октября в 19:45 на ул. Ворошилова 39-летний водитель Renault LOGAN выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Santa Fe. Водитель и пассажиры Renault — 24-х и 25-летняя девушки с травмами доставлены в больницу, 15-летняя пассажирка Hyundai получила телесные повреждения, лечиться будет дома.
В воскресенье около восьми вечера на Копейском шоссе 1А/1, водитель Hyundai Accent, не справился с управлением и столкнулся с ехавшим попутно Ford Mondeo, после чего последний врезался в ВАЗ. Телесные повреждения получили пассажиры корейского автомобиля — 33-летняя женщина и 8 -летний мальчик.
1 октября в 20:25 на улице Центральная 1А/1 ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Touareg, после чего иномарку отбросило на электроопору. Небольшие травмы получили водитель ВАЗа и его 70-летняя пассажирка.
29 сентября в семь вечера на Хлебозаводской, водитель Honda
30 сентября около десяти часов вечера на Троицком тракте напротив электроопоры № 163 — ул. Согра 12 водитель Hyundai Matrix, не справился с управлением и налетел на металлическую опору рекламного щита, после чего еще раз столкнулся с движущимся попутно с сзади грузовиком МАН. Водитель легковушки госпитализирован.