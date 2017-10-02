В Башкирии названы города с самой высокой и низкой преступностью

Из опубликованного документа следует, что всего по региону за указанный период было зафиксировано 29 553 преступлений, что на 17,9% меньше, по сравнению с первым полугодием 2016 года (35 969). В столице республики также наблюдается уменьшение количества преступлений на 14,4%.