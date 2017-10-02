В Башкирии названы города с самой высокой и низкой преступностью

Из опубликованного документа следует, что всего по региону за указанный период было зафиксировано 29 553 преступлений, что на 17,9% меньше, по сравнению с первым полугодием 2016 года (35 969). В столице республики также наблюдается уменьшение количества преступлений на 14,4%.
Надзорное ведомство представило информацию по каждому городу. Первое место по количеству преступлений занимает Уфа (9 832), второе — Стерлитамак (2 049), третье — Нефтекамск (997), четвертое — Салават (914), пятое — Белорецк (889).
Наименьшее количество преступлений зарегистрировано в городах Агидель (107), Янаул (239), а также Давлеканово и Дюртюли (по 280).
Как сообщалось ранее, Башкортостан вошел в рейтинг самых криминальных регионов России и занял пятое место. Москва оказалась на первом месте. На второй позиции — Московская область. Третьим стал Краснодарский край. Четвертое место досталось Челябинской области.