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15:57 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани пьяный водитель иномарки сбил студентку на тротуаре

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Казани пьяный водитель иномарки сбил студентку на тротуаре, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

Вечером 43-летний водитель автомобиля «Хонда Цивик», управляя в нетрезвом виде автомобилем, на пересечении улиц Назарбаева и Павлюхина превысил скорость, залетел на бордюрный камень и сбил 20-летнюю девушку, которая шла по тротуару.

В результате ДТП девушка получила перелом лодыжки.

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