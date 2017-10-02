В Казани пьяный водитель иномарки сбил студентку на тротуаре
(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Казани пьяный водитель иномарки сбил студентку на тротуаре, сообщает
(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Казани пьяный водитель иномарки сбил студентку на тротуаре, сообщает
Вечером 43-летний водитель автомобиля «Хонда Цивик», управляя в нетрезвом виде автомобилем, на пересечении улиц Назарбаева и Павлюхина превысил скорость, залетел на бордюрный камень и сбил 20-летнюю девушку, которая шла по тротуару.
В результате ДТП девушка получила перелом лодыжки.