В Казани пьяный водитель иномарки сбил студентку на тротуаре

Вечером 43-летний водитель автомобиля «Хонда Цивик», управляя в нетрезвом виде автомобилем, на пересечении улиц Назарбаева и Павлюхина превысил скорость, залетел на бордюрный камень и сбил 20-летнюю девушку, которая шла по тротуару.