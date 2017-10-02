ФСБ опубликовало видео задержания членов ячейки «Таблиги Джамаат"* в Крыму

Источник: РИА "Новости"

На кадрах показано, как сотрудники ФСБ задержали мужчин в частном домовладении. Затем подозреваемых доставили в Управление Федеральной службой безопасности по Крыму и Севастополю.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в понедельник в трех регионах Крыма сотрудники УФСБ пресекли деятельность членов международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат"*.

Следственным отделом УФСБ в отношении ее организаторов и членов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1,2 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремисткой организации»). В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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Деятельность «Таблиги Джамаат"* в России запрещена в 2009 году. Верховный суд РФ постановил, что деятельность религиозного объединения направлена на «нарушение территориальной целостности РФ и дискриминацию граждан России по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям».

Фундаменталистская организация называет своей целью пропаганду возврата к модели поведения, принятой в раннем исламе, и неоднократно обвинялась в связях с террористическими группировками. По данным открытых источников, большинство сторонников «Таблиги Джамаат"* проживают в Южной Азии.