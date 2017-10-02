В Алматы судят двух следователей ДГД за фальсификацию доказательств

Источник: Tengrinews

Уголовное дело состоит из 46 томов. На скамье подсудимых старший офицер по особо важным делам ДГД по Алматы Бауыржан Оралгазин и старший следователь управления внутренней безопасности ДГД по Жамбылской области Газиз Джузбаев.

Бауыржан Оралгазин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных девятью статьями УК РК: «Привлечение заведомо невинного к уголовной ответственности», «Злоупотребление должностными полномочиями», «Принуждение к даче показаний подозреваемого путем применения угроз», «Фальсификация доказательств в ходе уголовного судопроизводства лицом, осуществляющим досудебное расследование, повлекшее вынесение неправосудного приговора», «Подстрекательство к даче взятки, совершенное в особо крупном размере», «Мошенничество в особо крупном размере», «Бездействие по службе, совершенное должностным лицом», «Превышение должностных полномочий, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина», «Покушение на получение взятки группой лиц в крупном размере».

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Газиз Джузбаев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РК: «Бездействие по службе, совершенное должностным лицом», «Фальсификация доказательств в ходе уголовного судопроизводства лицом, осуществляющим досудебное расследование», «Превышение должностных полномочий, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина», «Покушение на получение взятки группой лиц в крупном размере».

По материалам дела, все началось в 2015 году, когда на казахстанском таможенном посту «Карасу» в одной из 38 фур обнаружили контрабанду.

«Там была фура под номером 155, — рассказал один из свидетелей. — А. А. (сотрудник ДГД по Жамбылской области. — Прим. автора) попросил помочь и в 155 фуре поменять находившийся в ней груз. Вечером с Черной речки выехали, два КамАЗа поехали на склад, а один КамАЗ по другой дороге поехал. Там груз должны были поменять. Как я понял, груз должен был поменять Алибек (предприниматель из Кыргызстана, потерпевший по делу. — Прим. автора). Мы с ним разговаривали в основном по киргизским номерам. Все должно было произойти в течение двух часов. Но не справились за два часа и поздно ночью уже в двенадцатом часу мы поменяли груз и КамАЗ вывезли обратно на трассу. И третий КамАЗ забрали на склад. На тот момент там уже поднялся шум, представители машин звонили без конца. Ночью мы привезли этот КамАЗ на склад. Встретились с А. После этого началась выгрузка. Каждый день мы выезжали на склады, разгружали».

«После выгрузки поздно ночью Ж. Д. эти вещественные доказательства, товары из КамАЗов, забирал. Это было обговорено с А. А. и другими сотрудниками за вознаграждение. Я два раза привозил А. А. денежное вознаграждение, которое получал от Ж. Д. Первый раз в сумме 90 тысяч долларов, второй раз в сумме 60 тысяч. Также 155-й КамАЗ, в котором поменяли товар от М. Д., получил 20 тысяч долларов, которые передал Б. О. А. А. нам говорил, что А. М. нам должен передать 20 тысяч долларов, чтобы мы, как могли, помогли ему поменять товар. Эти деньги предназначались сотрудникам СЭР», — вспомнил обстоятельства свидетель, отметив, что он также проходит подозреваемым по одному из уголовных дел, начатых после этого случая.

По материалам органов досудебного расследования, Оралгазин обвиняется в совершении преступлений в отношении индивидуального предпринимателя — гражданина Республики Кыргызстан Р. С. ряда преступлений, в том числе: незаконное привлечение к уголовной ответственности за дачу взятки должностным лицам, незаконно объявление последнего в розыск, принуждение дать ложные показания и оговорить себя в даче взятки, совершение подстрекательства к даче взятки Р. С. за вынесение приговора, не связанного с лишением свободы в сумме 120 000 долларов США, присвоение указанной суммы.

В производстве Джузбаева находилось уголовное дело в отношении А. Д., по которому он, якобы вступив в сговор с Оралгазиным, совершил ряд преступлений, в том числе: бездействие по службе, фальсификация доказательств, превышение должностных полномочий, покушение на получение взятки от А. М. в размере 20 000 долларов США за изменение мер пресечения.

Добавим, что Алмалинским районным судом Алматы уже была осуждена руководитель межведомственной следственной группы — старший помощник Генерального прокурора по расследованию и руководству следственными группами Анар Абильмажинова.

Согласно приговору, в мае 2016 года следователь Оралгазин, выяснив, что собственником товара в фуре является гражданин Кыргызстана Р. С. сообщил его знакомому, что Р. С. фигурирует по делу об украденных товарах из 38 грузовых машин и в отношении него будет начато досудебное расследование.

Оралгазин выразил готовность помочь бизнесмену с непривлечением к уголовной ответственности за денежное вознаграждение. Затем следователь сообщил Р. С. о том, что намерен начать досудебное расследование, ожидая от него предложения по решению вопроса о его непривлечении.

Услышав доводы Р. С. о его невиновности и не получив ожидаемого предложения, Оралгазин ввел Абильмажинову в заблуждение относительно виновности Р. С. и принял решение о привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности. Абильмажинова не убедилась в достаточности собранных доказательств виновности Р. Д., А. М. и дала согласие на их привлечение к уголовной ответственности по даче взятки и посредничестве в даче взятки должностным лицам СЭР ДГД по Жамбылской области. 2 августа 2016 года в ходе досудебного расследования по уголовному делу следователь признал их подозреваемыми и объявил Р. С. в розыск, несмотря на то, что тот не скрывался.

16 августа 2016 года Р. С. при пересечении государственной границы в пункте пропуска «Кордай» был задержан сотрудниками ДГД Жамбылской области с водворением под стражу. 24 августа 2016 года в служебном кабинете № 6 здания ДГД по городу Тараз Р. Д., будучи подозреваемым, в присутствии адвоката дал показания о невиновности.

Абильмажинова, узнав это и понимая, что в результате прекращения уголовного преследования по реабилитирующим основаниям может понести ответственность, совместно с Оралгазиным приняла решение принудить Р. С. признать вину в совершении преступления. Как следует из приговора, Абильмажинова через адвоката принудила Р. С. к даче ложных показаний в отношении других лиц и признания вины.

12 октября 2016 года приговором Кордайского районного суда Жамбылской области Р. С. назначено наказание, не связанное с лишением свободы. 28 марта 2017 года Верховный суд РК отменил приговор, а 18 мая 2017 года уголовное дело в отношении Р. С. и А. М. прекращено за отсутствием событий преступлений. Кроме того, 20 сентября 2016 года Абильмажиновой из материалов досудебного расследования по уголовному делу в отдельное производство выделено дело в отношении А. М.

3 ноября 2016 года А. М. был задержан сотрудниками органов внутренних дел. 09 ноября 2016 года, уточнив позицию А. М. и его невиновность, Абильмажинова рекомендовала ему дать ложные показания в отношении трех лиц якобы в получении взятки.